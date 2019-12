Dicas de O Sul Show da Virada em Gramado

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

A Autarquia Municipal Gramadotur está preparando uma festa no centro de Gramado na noite desta terça-feira (31). Uma intensa programação está sendo cuidadosamente preparada. Às 16 horas acontece a Parada de Réveillon no centro da cidade.

Na sequência a Trupe de Natal faz show na Vila de Natal e às 20 horas acontece o Show de Acendimento em frente ao Palácio dos Festivais. Um dos grandes espetáculos também está na programação da Virada, às 21 horas, o Teatro Musical A Lenda do Bosque de Natal acontece no ExpoGramado.

A partir das 22 horas inicia o Show da Virada com a Banda Show Brasil em frente ao Palácio dos Festivais. À meia-noite acontece a contagem regressiva no centro de Gramado e o show de queima de fogos que irá durar oito minutos. Na sequência, o DJ Jerônimo Tomazelli comanda a festa da virada. O evento é mais uma das atrações gratuitas do 34º Natal Luz de Gramado.

