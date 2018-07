Sigmund Freud será um investigador criminal sexy em uma nova série alemã da Netflix

Sigmund Freud. Criador da psicanálise. Neurologista. Mestre da hipnose. E investigador sexy? A Netflix encomendou a produção de Freud, série alemã que pretende trazer o icônico psicanalista envolvido numa tensa investigação criminal na Viena de 1886. Para tal missão, ele terá o apoio do policial Alfred Kiss e da famosa vidente Fleur Salomé. O objetivo é contar uma história de época, mas usando um estilo contemporâneo e sexy para abordar a vida do doutor.

Os oito episódios da atração serão dirigidos por Marvin Kren (Geleira Sangrenta, Tatort, 4 Blocks), que também assina o roteiro ao lado de Stefan Brunner e Benjamin Hessler. Já a produção executiva é responsabilidade de Heinrich Ambrosch e Moritz Polter (Das Boot, Crossing Lines). Por enquanto, nenhum nome foi confirmado no elenco do drama, sem previsão de lançamento.

Essa é a segunda série original alemã da Netflix, após Dark, que se tornou grande sucesso de público mundialmente (inclusive no Brasil!) e já foi renovada para uma segunda temporada.

Ídolos da música

A Netflix tem cada vez mais investido em filmes e biografias sobre alguns dos maiores ídolos da música, recentes e do passado. Seja com títulos originais ou colocando no catálogo clássicos perdidos, tem muita coisa legal no serviço de streaming pra quem ama música.

Dá pra fazer uma verdadeira viagem pela história da música – pop, rock, soul, rap e eletrônica -, sem sair da cama ou do sofá.

Pra dar aquela ajudinha na busca, separamos alguns dos títulos mais legais:

Gaga: Five Foot Two

Produção original Netflix, o documentário acompanha Lady Gaga desde 2015, durante as gravações do álbum Joanne, até o show no intervalo do Super Bowl, em 2017. Gaga: Five Foot Two mostra os trabalhos de Gaga com o produtor Mark Ronson e momentos em que a cantora aparece bem vulnerável, falando sobre a luta contra a fibromialgia.

Katy Perry: Part of Me

Os fãs brasileiros da Katy Perry têm uma ligação especial com o documentário que registrou o encerramento da turnê do álbum Teenage Dream. Focado na carreira e na vida pessoal de Katy, Part of Me teve uma de suas cenas mais emocionantes filmadas em São Paulo, antes do show que ela fez por aqui em setembro de 2011. Ela recebe via mensagem de celular a notícia de que seu marido na época, Russell Brand, queria o divórcio. Após chorar muito no camarim, a cantora encontra no carinho dos fãs a força para subir ao palco. Registro histórico!

Foo Fighters: Back and Forth

Quando resolveu gravar o álbum Wasting Light na garagem de sua casa, Dave Grohl decidiu que era a hora de registrar aquele momento e contar a história do Foo Fighters. Daí nasceu o documentário Back and Forth, que usou mais de mil horas de filmagens ao longo da trajetória da banda, fundada por Grohl em 1994, após a morte de Kurt Cobain e o fim do Nirvana.

