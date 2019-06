Simplify: evento reúne conteúdo, pizza e cerveja na capital, nesta segunda

O espaço colaborativo Simplify traz para Porto Alegre o evento de conteúdo, pizza, cerveja e pessoas: “Quem não vive a segunda, não merece a sexta”. O encontro acontecerá na próxima segunda-feira (1°), das 18h30 às 21h45, na sede do Simplify, na Av. Bastian, 121, bairro Menino Deus. Quem está à frente da organização é o empreendedor Gustavo Pereira, especialista em Gestão e Inteligência Competitiva pela PUCRS e ativo na área da palhaçaria.

A noite iniciará com um welcome beer de 30 minutos. Gus introduzirá o conteúdo com a conversa “Happiness Skills – A Alegria gerando resultados extraordinários.” Grazi Inácio, da Follow Me por aí, segue com o assunto “Empreendedorismo e impacto social: entendendo como posso gerar impacto positivo no mundo”. Também estará presente a educadora Daniela Medeiros, falando sobre “Os 12 dragões em luta contra as iniciativas sociais (e a força em cada um de nós para equilibrá-los)”.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site da Sympla.

