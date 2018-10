Sindha leva “Tradição e Arte em Receber” para a 64ª Feira do Livro

Livro Sindha Tradicao e Arte em ReceberLançado em julho deste ano, o livro “Tradição e Arte em Receber”, uma realização do Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região que apresenta a história dos primeiros restaurantes, bares e hotéis de Porto Alegre por meio de fotos e ilustrações raras, poderá ser encontrado na 64ª edição da Feira do Livro, que acontece de 1º a 18 de novembro, na Praça da Alfândega, Centro Histórico da Capital. Os estandes das livrarias Erico Verissimo e Martins Livreiro irão comercializar os exemplares ao valor promocional de R$ 160 cada. A obra ainda celebra os 75 anos do Sindicato.

Ao longo de 192 páginas, o cotidiano de outras décadas é apresentado em detalhes, a partir de uma extensa linha do tempo dos estabelecimentos da gastronomia e da rede hoteleira da cidade. A obra tem o historiador Gunter Axt como diretor executivo e coordenador de pesquisa, além de Fernando Bueno como responsável pelo ensaio fotográfico contemporâneo, e Flávio Wild na assinatura do design gráfico.

