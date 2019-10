Mais de 200 vagas de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre ao longo desta semana. As maiores ofertas são para auxiliar de limpeza (41) e cuidador em saúde (40) e auxiliar de logística (10). Os candidatos devem retirar a carta de encaminhamento em qualquer unidade do órgão ou por meio do aplicativo “Sine Fácil”, disponível no Google Play.

