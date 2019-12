Porto Alegre Sine Móvel cadastra soldados a vagas de emprego no Estado

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O cadastramento dos militares no Sine Móvel, em Porto Alegre, se inicia na segunda-feira, dia 16 Foto: Divulgação/FGTAS Foto: Divulgação/FGTAS

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), por meio do Sine Móvel, inicia, na próxima segunda-feira (16), o cadastramento a vagas de emprego de soldados, cabos e sargentos que serão licenciados do serviço militar na segunda quinzena de janeiro.

A ação faz parte dos projetos IMO Verde Oliva, da FGTAS, para cadastramento e colocação no mercado de trabalho, e Soldado Cidadão, do Ministério da Defesa, que qualifica militares que prestam o serviço militar inicial e cabos e soldados que realizam o serviço militar voluntário, em todo o território nacional.

Os militares recebem qualificação nas áreas de telecomunicações, mecânica, alimentação, construção civil, artes gráficas, confecção, têxtil, eletricidade, comércio, comunicação, transportes, informática, vigilância, pintura e saúde.

O cadastramento dos militares no Sine Móvel, em Porto Alegre, segue o seguinte cronograma:

dia 16/12, das 13h30 às 17h, no 8º Batalhão de Logística – av. Bento Gonçalves, 3.156

dia 17/12, das 8h30 às 12h30, no 8º Batalhão de Logística – av. Bento Gonçalves, 3.156

dias 18 e 19/12, das 8h30 às 12h30, no 3º Batalhão de Polícia do Exército – rua Correia Lima, 550

dia 20/12, das 8h30 às 12h30, na base administrativa Comando Militar do Sul – rua Sete de Setembro, 310

dia 6/1, das 13h30 às 17h, na base administrativa Comando Militar do Sul – rua Sete de Setembro, 310

dia 7/1, das 8h30 às 12h30, no 3º batalhão de Comunicação do Exército e 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada – av. da Serraria, 2.680

dia 8/1, das 13h30 às 17h, na base administrativa Comando Militar do Sul – rua Sete de Setembro, 310.

