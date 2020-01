Economia Sine Municipal realizou mais de 47 mil encaminhamentos para vagas de emprego em 2019

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O órgão foi responsável pela capacitação de 1.131 pessoas no ano passado Foto: Gabriel Bandeira/PMPA (Foto: Gabriel Bandeira/PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta segunda-feira (20) um levantamento sobre o acesso ao mercado de trabalho na Capital. Em 2019, dos 83.855 atendimentos presenciais, o Sine Municipal efetuou 47.007 encaminhamentos que resultaram na contratação de 9.424 trabalhadores, sendo 514 deles entrevistados diretamente na unidade localizada na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico.

As vagas foram disponibilizadas por 757 empresas. O órgão foi responsável pela capacitação de 1.131 pessoas no ano passado.

“O cuidado com a capacitação profissional, principalmente em comunidades carentes ou em situação de vulnerabilidade, também é uma preocupação da prefeitura de Porto Alegre. Para isso, houve um reforço da descentralização de atendimento do Sine Municipal, levando sua carta de serviços para atender gratuitamente moradores de bairros periféricos. Em parceria com o Ministério da Cidadania, desenvolveu cursos de qualificação e oficinas preparatórias para o mercado de trabalho. Em 2019, centenas de pessoas participaram dos encontros nos bairros Morro da Cruz, Campo da Tuca, Restinga, Sarandi, São José, Cruzeiro, Agronomia e Maria da Conceição”, afirmou o Executivo municipal.

