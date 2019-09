Estarão disponíveis no Sine Municipal, a partir desta sexta-feira (13), 235 postos de trabalho, até que as vagas sejam preenchidas. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 40 vagas, seguida por atendente de mesa, com 24 postos abertos. Interessados devem retirar carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou em qualquer unidade Sine.

