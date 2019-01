O sistema antimíssil de Israel interceptou no domingo (20) um projétil no território ocupado nas Colinas de Golã, poucos depois que a Síria afirmou ter repelido um ataque israelense ao sul de Damasco. Pouco antes, a agência oficial síria “Sana” garantiu que as defesas antiaéreas da Síria repeliram um ataque de mísseis lançados por aviões de guerra de Israel contra alvos ao sul de Damasco.