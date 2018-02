SKOL Corpo Positivo: pintura corporal leva discussão sobre autoestima ao Carnaval de Porto Alegre

O corpo de três modelos que já sofreram preconceito estético foram transformados em telas pelo artista curitibano Douglas Reder durante o Carnaval de Rua de Porto Alegre, no . A professora e atriz Érika Theodoro, o fotógrafo albino Felipe Machado e a jornalista e cantora do Bloco Maria do Bairro Vivi Schwäger participaram do movimento SKOL Corpo Positivo, que busca valorizar todos os tipos de corpos, promove a quebra dos padrões e a discussão sobre autoestima.

O projeto tem a curadoria da jornalista Flávia Durante, protagonista do movimento Plus Size no país. Além de Porto Alegre, a ação também foi realizada em São Paulo e Belo Horizonte, todas com a participação de Érika Theodoro, escolhida para ser a modelo nacional do movimento. “Existe ainda muita dificuldade na questão da aceitação do corpo, do gênero e de todas as diversidades que estão sendo discutidas. Por isso, essa ação da SKOL é uma maneira de transformar a autoestima das pessoas, pois o processo de aceitação é contínuo”, afirma Érika, que também participou de biquíni de uma ação da marca no ano passado e mora Piracicaba (SP).

Os outros dois modelos pintados em Porto Alegre moram no Rio Grande do Sul. Na opinião de Vivi, é de uma “importância monumental” trazer essa discussão sobre os padrões de beleza para sociedade. “Amei participar da ação”, completou. Já Felipe Machado, que disse sido rotulado muitas vezes como “diferente” por ser albino, afirmou que a ação foi incrível não apenas pela vivência de ser pintado, mas “pela importância e representatividade” que o movimento possui. “Foi uma experiência sensacional”, completou o fotógrafo.

Movimento busca derrubar o mito do “corpo perfeito”

Inspirada no movimento homônimo, que vem da expressão em inglês Body Positive, o SKOL Corpo Positivo estimula pessoas do mundo todo, de todos os corpos, a aceitarem suas formas e falarem sobre o tema de maneira franca. Um movimento que conversa exatamente com a campanha de verão da cerveja, “Tá redondo, Tá Junto”, que celebra a diversidade e reforça que é melhor se juntar a segregar.

A ação contribui para derrubar o mito do “corpo perfeito” e também a combater a gordofobia, um preconceito muito presente do dia a dia do brasileiro. Uma pesquisa encomendada pela SKOL e realizada pelo IBOPE Inteligência em , mostrou que, ainda que velada, a gordofobia está presente na rotina de 92% dos brasileiros.

Apesar do alto número, apenas 10% daqueles que se declaram preconceituosos assumem que são gordofóbicos. No Sul, 29% dos entrevistados já fizeram comentários de preconceito estético e a frase “Ele(a) é bonito(a), mas é gordinho(a)” já foi dita por 22% dos moradores da região.

