A Smed (Secretaria Municipal de Educação) promoveu, nesta quinta-feira (28), o Sarau Revista Cacique, como parte das comemorações do aniversário de 247 anos de Porto Alegre. O evento foi realizado em parceria com a Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) e a Casa de Cultura Mario Quintana, que abriga a Biblioteca Lucília Minssen, detentora do maior acervo da revista.

