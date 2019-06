Sol retorna e sábado deve ser abafado no RS

Neste sábado (29), o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões com alguns períodos de nebulosidade, podendo ocorrer uma chuva passageira ao final do dia. No Sul e no Oeste, índice maior de nebulosidade e pancadas intercaladas em várias localidades. No entanto, a temperatura deve permanecer quente e o clima abafado em todo o Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a frente quente que toma conta do Estado neste final de semana mantém as temperaturas próximas aos 30°C em cidades do Centro, Vales e Noroeste. A umidade também marcará presença, apesar do calor. Na capital, sol entre nuvens na maior parte do dia. Mínima será de 17°C, enquanto máxima deve chegar aos 30°C.

