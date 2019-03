O governo de São Paulo lançou nesta sexta-feira (22) um aplicativo para que pessoas com medidas protetivas — em sua maioria, mulheres — em situação de perigo possam acionar a polícia apertando um botão. O SOS Mulher, gratuito, poderá ser instalado a partir do dia 1º de abril em aparelhos com os sistemas iOS e Android. A estimativa é que 70 mil pessoas sejam beneficiadas com o serviço.

