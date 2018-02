A SpaceX lançou o “foguete mais potente do mundo” e levou o primeiro carro ao espaço

O foguete mais poderoso do mundo, o Falcon Heavy da SpaceX, decolou com sucesso nesta terça-feira (6) para seu aguardado voo de teste, com o carro Tesla vermelho do magnata Elon Musk a bordo, rumo a uma órbita próxima a Marte.

Houve gritos e aplausos na base de Cabo Cañaveral, na Flórida (EUA), quando o foguete ligou seus 27 motores sobre a mesma plataforma de lançamento da Nasa que serviu como base para as missões americanas Apollo à Lua há quatro décadas.

“Uau, viram isso? Foi incrível”, disse a comentarista da SpaceX, Lauren Lyons, enquanto aplausos ressoavam no centro de controle.

Com o Tesla vermelho de Musk a bordo e um manequim vestido com traje espacial, o teste do enorme foguete capturou a imaginação do mundo.

Aos dois minutos de voo, os dois foguetes propulsores se separaram e regressaram para a Terra, aterrissando perfeitamente na vertical, um ao lado do outro, mostrou a SpaceX em uma transmissão ao vivo. “Os Falcon aterrissaram”, disse Lyons. Um terceiro propulsor deve pousar em uma plataforma marinha.

O Falcon Heavy é composto basicamente por três foguetes Falcon 9. Mas reuni-los em um único conjunto exigiu uma série de alterações, como reforçar seu núcleo central.

Os 27 motores Merlin em sua base devem ser capazes de gerar um impulso de 23 mil kilonewtons, pouco mais do que o dobro do que o foguete mais potente existente hoje, o Delta IV Heavy, que é operado pela empresa americana United Launch Alliance, uma das principais concorrentes da Space X.

Com 70 metros de altura, o Falcon Heavy foi criado para colocar no máximo 64 toneladas em órbita baixa, o equivalente a quatro ônibus.

A enorme propulsão do foguete cria algumas possibilidades, como transportar satélites bem mais pesados para uso pelas forças militares e de inteligência norte-americanas (o tamanho dos satélites hoje é limitado pela performance dos foguetes atuais), lançar mais satélites ao mesmo tempo e robôs maiores para explorar a superfície de Marte ou de outros planetas como Júpiter e Saturno e suas luas ou colocar em órbita telescópios de grande porte.

Lua

Alguns especialistas acreditam que o Falcon Heavy possa ser o caminho mais rápido e mais barato para a Nasa enviar astronautas para a Lua. Para a SpaceX no curto prazo, o megafoguete poderia ajudar a empresa a competir em novos mercados, como o lançamento de grandes satélites espiões para o governo dos EUA.

O custo de uma missão do Falcon Heavy é de US$ 90 milhões (R$ 292,5 milhões), sendo que o custo dos foguetes atuais é de cerca de US$ 1 bilhão (R$ 3,25 bilhões). E o ambicioso objetivo da SpaceX é “levar humanos ao espaço e recuperar a possibilidade de fazer missões tripuladas à Lua e a Marte”.

