A Sulgás ampliou as opções de abastecimento com GNV em Porto Alegre. Mais três postos passaram a vender o combustível recentemente: dois no bairro Cavalhada e um no Cristal. Dessa forma, o número de revendedores se elevou para 27 estabelecimentos na capital, e para 88 postos em todo o Estado.

