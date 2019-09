Surge o PTinder para promover encontros e namoros entre pessoas de esquerda

Uma nova plataforma de encontros pretende revolucionar os “relacionamentos virtuais”: é o aplicativo “PTinder”, que está sendo desenvolvido para promover encontro entre pessoas que se consideram politicamente de esquerda. Em fase de criação, a plataforma faz uma releitura do aplicativo Tinder e deverá ser lançada ainda neste ano.

As amigas Elika Takimoto e Maria Goretti estão à frente do projeto. Doutora em Filosofia e mestre em História, Elika Takimoto, de 46 anos, contou que o aplicativo quer trazer um ar leve e cômico em meio às diversas discordâncias de pensamentos tão presentes na atualidade.

“Nós dizemos, por exemplo, que não vai ‘dar match’ nessa plataforma e, sim, que vai ‘dar Marx’. E também que não é para quem está procurando a metade da laranja, porque isso é coisa do Queiroz. O aplicativo vai ser para quem estiver buscando a outra metade da estrela”, explicou Elika, que é casada e tem três filhos.

Inicialmente, o PTinder será lançado através do Instagram, para uma fase de testes e os trabalhos para preparar o aplicativo, que será gratuito, já estão em andamento. “Falamos da ideia e a coisa explodiu, o pessoal quer pra ontem. Estamos assustadas com a receptividade. Tem muita gente oferecendo ajuda. Nós agora estamos formando uma equipe para elaborar a plataforma e acelerar esse processo”, disse Elika.

A advogada Maria Goretti, de 35 anos, foi a responsável pela ideia. Segundo Elika, tudo começou quando Maria, que também casada e mãe de um bebê, ajudou um amigo a encontrar uma namorada por meio das redes sociais, ao publicar fotos e informações sobre ele, deixando claro que o rapaz era “de esquerda”. “E choveu gente interessada nele”, disse a professora.

De acordo com as criadoras da plataforma, o objetivo do PTinder é promover encontros entre pessoas de esquerda em bares, shows, manifestações e outros eventos em todas as regiões do País.

Tinder

Tinder é uma aplicação multiplataforma de localização de pessoas para encontros românticos online, cruzando informações do Facebook e do Spotify, localizando as pessoas geograficamente próximas. Esta aplicação está disponível para os sistemas Android e iOS.

Sua interface é constituída de uma sucessão de perfis de outras pessoas. O usuário então desliza o dedo sobre a tela para direita (arrastando o perfil de uma pessoa) se estiver interessado, ou para esquerda, se não estiver interessado. Isso é feito de forma anônima. Pode-se também ver mais fotos e informações, se existirem, de cada pessoa registrada. Quando dois usuários estão mutuamente interessados um pelo outro, eles são informados e podem começar uma conversa.

O aplicativo atingiu, em 2014, 100 milhões de usuários no mundo todo, sendo 10% do Brasil. Em 8 de junho de 2016 o Tinder anunciou que descontinuaria o serviço de encontros para menores de 18 anos de idade.

Deixe seu comentário: