Suspeito de homicídio é preso em flagrante em Novo Hamburgo

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Civil, por meio da DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de São Leopoldo, no Vale do Sinos, prendeu em flagrante um homem pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. A ação foi realizada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo.

Segundo o delegado Ivair Matos, foram localizados na residência do preso setenta e nove porções de maconha, uma balança de precisão, duas munições de calibre .38 e uma balaclava.

“As drogas estavam divididas em pequenas quantidades próprias para o comércio, caracterizando o tráfico. O preso também é suspeito de homicídio ocorrido no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, no dia 30 de maio deste ano, quando a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo na cabeça”, relatou o delegado.

