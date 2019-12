Notas Brasil Suspeito de matar filho assassinou a própria mãe em 1992

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

O funcionário do Metrô do Distrito Federal Paulo Roberto de Caldas Osório, suspeito de matar o filho Bernardo, de 1 ano e 11 meses, ficou internado na ala psiquiátrica da Penitenciária da Papuda, em Brasília, por 10 anos, por ter assassinado a própria mãe. De acordo com o delegado Leandro Ritt, o crime ocorreu em 1992.

