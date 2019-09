O homem de 30 anos suspeito de matar a facadas Brenda da Rocha Carvalho, 14 anos, em Passo de Torres, no Sul catarinense, na semana passada, chegou a participar do velório da vítima, informou o delegado responsável pela investigação do caso, Lucas da Rosa. Ele afirmou que vai pedir que a prisão temporária do suspeito seja convertida em preventiva.

