O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) obteve uma liminar do Supremo Tribunal Federal que suspende a investigação contra seu ex-motorista Fabrício Queiroz, que teve movimentação financeira atípica. O filho do presidente da República alegou ilegalidade no processo, pois o Ministério Público teria obtido, sem autorização judicial, informações bancárias sigilosas.

