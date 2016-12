Tablado Andaluz comemora 25 anos neste sábado com o espetáculo “Así és la Vida…”

A Cia de Dança Flamenca Tablado Andaluz comemora seus 25 anos de trajetória com o espetáculo “Así és la Vida…” Uma história de pioneirismo, vivências, aprendizado, muita arte, trabalho e realizações que marcou o surgimento e o crescimento da arte flamenca no Rio Grande do Sul e no Brasil.

O espetáculo estreia no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa neste sábado (10) e conta com a participação de artistas gaúchos que ajudaram a escrever essa história, como Toneco da Costa (violão), Miguel Castilhos (voz), Fernando do Ó (percussão) e Franco Salvadoretti (flauta). “Así és la Vida…” revive momentos especiais do Tablado Andaluz, resgatando músicas e coreografias de montagens clássicas da cia.

Além do espetáculo, será montada, no foyer do teatro, uma exposição com fotografias, cartazes, figurinos, material gráfico e depoimentos. O público será acolhido desde a entrada e abraçado pela atmosfera do Tablado Andaluz.

O espetáculo tem direção artística e geral de Andréa Franco e a direção musical é assinada por Pedro Fernández. A trilha sonora será executada pela Banda Flamencura, cujo repertório traz uma fusão do flamenco de raíz, com o jazz, salsa e ritmos latinos.

Comentários