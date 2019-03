Pesquisa realizada após o fechamento das urnas indica que o partido pró-democracia Pheu Thai venceu as eleições realizadas na Tailândia, o primeiro pleito após quase cinco anos de regime militar. O Pheu Thai conquistou 153 das 500 cadeiras em disputa na Câmara dos Deputados, ficando à frente do partido pró-militar Phalang Pracharat, segundo colocado com 96 parlamentares eleitos.

