Tatiéli Bueno apresenta Tributo a Mercedes Sosa

Cantar Mercedes Sosa é particularmente grandioso, sempre traz emoções e inspirações, o que era próprio da cantora argentina. Neste ano, ganha toques ainda mais significativos por se tratar dos 10 anos sem Mercedes Sosa, e, em especial para Tatiéli Bueno por ser também nesse ano que, há cinco, ela leva o Tributo para os palcos.

Apresentado desde 2014, o Tributo a Mercedes Sosa terá nesta quarta-feira (13) convidados especiais e uma produção com elementos cênicos e audiovisuais. Tudo pensado para proporcionar uma experiência com muita cor e música latino-americana.

“A vida me escolheu para cantar”, essa foi uma das afirmações ditas pela “La Negra”, como era carinhosamente chamada por seus fãs. Com um legado de músicas de importância histórica, Mercedes Sosa trazia em suas canções forte conteúdo social e político, cantava emoções e pregava contra a guerra e a pobreza. Era conhecida como “A voz dos sem voz”.

Tatiéli Bueno, apaixonada pela cantora argentina, tem sido recompensada com o aplauso do público em cada apresentação do Tributo a Mercedes Sosa. Em suas atuações mais recentes, esteve em importantes casas de espetáculos e projetos musicais como: no Ecarta Musical, na Casa de Cultura Mario Quintana e no projeto Chapeu Acústico, sempre com a casa lotada de amantes de Mercedes Sosa.

Esse espetáculo no Teatro de Arena completa um ciclo de homenagens, iniciadas nesse mês de outubro, pelos 10 anos sem Mercedes Sosa e cinco anos de realização do Tributo feito por Tatiéli. Como participação especial estará com Tatiéli Bueno, um querido amigo de Mercedes e apaixonado por ela, o músico Sergio Rojas. Integra também o rol de convidados especiais o pianista e arranjador Diogo Barcelos e o músico e compositor Ernesto Fagundes (bombo leguero).

Os músicos da banda que acompanham Tatiéli neste show são: Lazaro Nascimento – violão e produção musical; Rafael De Boni – acordeon; Gustavo Viegas – contrabaixo e Mateus Mussatto – bateria. Tatiéli Bueno dedica o tributo a “La Negra”, com apresentação de grandes clássicos do vasto repertório da cantora argentina, como: “Duerme Negrito”, “Volver a los 17”, “Gracias a la vida” e “Solo le pido a Dios”.

Sobre a cantora:

Tatiéli Bueno foi agraciada com o Prêmio Vitor Mateus Teixeira (2018) como melhor cantora (2018). Eleita uma das três melhores cantoras gaúchas pelo G1 (2018). Foi homenageada recentemente (junho 2019) pelo Município e Câmara de Vereadores de Dois Lajeados, sua cidade natal, pelo trabalho desenvolvido e por levar o nome da cidade por onde passa.

Foi indicada ao Prêmio Açorianos de Música (2015/2016), em três modalidades “Melhor Álbum”, “Melhor Intérprete” e “Artista Revelação” com o CD “Sensibilidade”. Participou de diversos eventos culturais e registros musicais com grandes nomes da música do Rio Grande do Sul como: Neto Fagundes, Luiz Marenco, Daniel Torres, Loma, Shana Muller, Sperandires, Tchê Guri, Cristiano Quevedo, entre outros, com performances nos palcos de todo o país.

Em suas produções destacam-se: Show Sul-Americano, Tributo a Mercedes Sosa e Universo Feminino. Sempre em busca da qualidade vocal constante, Tatiéli Bueno faz acompanhamento fonoaudiológico e preparação técnica com a Fonoaudióloga Franceli Zimmer. Sua produção cultural está a cargo da AtmosFERA Produções Culturais e Audiovisuais.

Serviço:

O quê: Tatiéli Bueno apresenta Tributo a Mercedes Sosa

Data: 13 de novembro de 2019 – quarta-feira

Hora: 20 horas

Local: Teatro de Arena – Av. Borges de Medeiros, 835 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS

Ingresso:

online: http://bit.ly/32wIxUQ

(até às 14h do dia 13.11.19)

– 1º lote: R$ 30,00 (limite de 30 ingressos) (venda online)

– 2º lote: R$ 40,00 (limite de 30 ingressos) (venda online)

– Meia entrada: R$ 25,00

– Na hora: R$ 50,00 mediante disponibilidade (em dinheiro)

Informações: whatsApp: (54) 9 99987307