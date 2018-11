Tatiéli Bueno Canta no Jueves Latino do Tablado Andaluz

Nesta quinta-feira (08), Tatiéli Bueno apresenta o Show Tributo a Mercedes Sosa, no formato voz e violão. A apresentação integra a programação do Jueves Latino do Tablado Andaluz, e tem início às 21h. O ingresso custa R$ 25. O Tablado Andaluz fica na Avenida Venâncio Aires, 556, em Porto Alegre.

Entre as facetas artísticas da cantora Tatiéli Bueno, o tributo a Mercedes Sosa é um dos lindos trabalhos desenvolvidos, por ela, para aclamar a música latino-americana com todo o encanto e o charme da língua espanhola envolto as cores do folclore argentino e reverência a uma das maiores cantoras já existentes.

Tributo a Mercedes Sosa teve sua estreia em 16 de outubro de 2014 e desde lá já ganhou o palco na interpretação de Tatiéli Bueno, em mais de 20 shows realizados pelo Estado até novembro de 2018. É um show, que por sua essência sempre atual, se renova a cada apresentação.

Os cabelos negros e a voz marcante de contralto são alguns dos predicados da cantora argentina Mercedes Sosa, características que Tatiéli Bueno busca espelhar dedicando o tributo a “La Negra”, com apresentação de grandes clássicos do vasto repertório da cantora argentina, como: “Duerme Negrito”, “Volver a los 17”, “Gracias a la vida” e “Solo le pido a Dios”, interpretados por Mercedes durante sua próspera carreira, dedicada principalmente à música folclórica e latino-americana.

Mercedes, também conhecida como a “voz de uma maioria silenciosa” e a “voz da América Latina”, optou desde cedo por um repertório que mesclava lirismo e protesto político, tornando-se um dos principais expoentes do movimento “Nuevo Cancioneiro”, que pretendia redescobrir as raízes da música folclórica e, ao mesmo tempo, denunciar a desigualdade social e as injustiças na América Latina.

Tatiéli Bueno, que também se dedica a interpretação da música latino-americana, investe na performance buscando os atributos essenciais da personagem, com interpretação das composições na língua original – espanhol.

SERVIÇO:

O que: Jueves Latino do Tablado Andaluz com Tatiéli Bueno

Quando: 08.11.2018 – quinta-feira

Horário: 21 horas

Onde: Tablado Andaluz – Avenida Venâncio Aires, 556, em Porto Alegre

Ingresso: R$ 25

Informações: (51) 3311.0336

