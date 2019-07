Taylor Swift, Jason Derulo e outros artistas viram gatos no trailer de “Cats”

A Universal Pictures antecipou e liberou na tarde desta quinta-feira (18) o primeiro trailer de “Cats“. A adaptação do famoso musical da Broadway chega aos cinemas cheia de estrelas no elenco! Taylor Swift, Idris Elba, Ian McKellen, Judy Dench e Jason Derulo, entre outros nomes, estão com a missão de contar a história de uma noite especial na vida de um grupo de gatos chamado Jellicle.

No vídeo é possível ver os personagens com muitos detalhes e perceber que a produção teve um grande investimento em efeitos de computação gráfica e dança. Confira o trailer:

O trailer dividiu opiniões na internet:

acho que eu nunca fiquei tão horrorizado com algo como eu fiquei com o trailer de CATS mas dei bastante risadas — Guilherme "Ghost" Jacobs (@GhostJacobs) July 18, 2019

Amei o trailer de CATS: pic.twitter.com/YD7ZjYWPpv — Diva Depressão (@DivaDepressao) July 19, 2019

E esse trailer do Cats? pic.twitter.com/97GUrfTJBv — Cesar Gaglioni (@cesargaglioni) July 18, 2019

“Cats” será lançado no dia 20 de dezembro.

