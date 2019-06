Telegram informou ataque de negação de serviço, usuários podem enfrentar instabilidade

Na manhã desta quarta-feira (12) o aplicativo de mensagens Telegram informou estar sob ataque de negação de serviço. O ataque visa criar instabilidades ou tirar aplicativos e sites do ar por determinado período de tempo.

Aquele que utilizarem o aplicativo hoje podem enfrentar instabilidade de uso. Segundo o Downdetector.com, os mais afetados são os Estados Unidos e o Brasil.

Nesta semana, o Telegram está no centro do debate político devido ao vazamento de informações de uma conversa do ministro da Justiça no app. O caso foi reportado pelo The Intercept, no último domingo.

Veja a mensagem do Telegram, no tweet abaixo:

We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues. — Telegram Messenger (@telegram) June 12, 2019

