Temer oferece jantar a deputados da base aliada para pedir apoio para a proposta que limita os gastos públicos

O presidente Michel Temer oferece, na noite deste domingo (09), no Palácio da Alvorada, um jantar a deputados que integram partidos da base aliada. O objetivo do encontro, conforme a assessoria de Temer, é buscar apoio à PEC (proposta de emenda à Constituição) que limita os gastos públicos.

O projeto do governo estabelece que as despesas da União só poderão crescer, pelos próximos 20 anos, conforme a inflação do ano anterior. A partir do décimo ano, contudo, o presidente da República poderá propor ao Congresso Nacional uma nova fórmula.

Segundo a Presidência, são esperados no encontro deste domingo cerca de 200 parlamentares e ministros da articulação política. A proposta já foi aprovada pela comissão especial da Câmara que a analisava e agora deve ser votada, em dois turnos, no plenário da Casa.

A expectativa do Palácio do Planalto é garantir a primeira aprovação do texto ainda nesta semana e a segunda até o fim do mês, para que, em novembro, o Senado possa analisar o projeto. Conforme a assessoria de Temer, o presidente reforçará com a base aliada a importância da aprovação da PEC para o equilíbrio das contas públicas. (AG)

