Temperaturas permanecem amenas neste sábado no RS

As temperaturas seguem amenas no Rio Grande do Sul neste sábado. O sol deve deve aparecer entre nuvens em todo mapa. O dia amanheceu com nevoeiro e neblina em algumas regiões, a Capital foi uma delas, que amanhece as 06:48 com forte neblina. Com a chega do sol ao longo do dia as temperaturas devem subir gradativamente

De acordo com a MetSul Meteorologia, a presença do sol na parte da tarde faz com que as temperaturas fiquem amenas na maioria das cidades do Estado. As máximas devem ficar na casa dos 20°C na maior parte do mapa, com retorno do frio a noite.

Confira algumas temperaturas no Estado:

Bento Gonçalves: 6°C e 19°C

Pelotas: 12°C e 20°C

Santa Maria: 12°C e 25°C

Uruguaiana: 9°C e 22°C

Porto Alegre: 10°C e 21°C

Passo Fundo: 6°C e 21°C

Ijuí: 7°C e 24°C

Dom Pedrito: 6°C e 20°C

