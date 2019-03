O boletim meteorológico emitido pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) nesta segunda-feira (25) destaca que uma frente fria bastante afastada da costa organiza nuvens e eventual chuva fraca no litoral gaúcho, com ventos em torno de 50km/h. Na maior parte do estado o tempo segue firme, com grande amplitude térmica.

