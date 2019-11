Tendência Primavera/Verão

As tendências de primavera/verão foram apresentadas na coleção 2019 de Essencial Looks Schwazkopf. O especialista Leo Zamper, do Studio Leo Zamper, conferiu tudo de perto.

A marca mostra cabelos com uma inclinação mais glamorosa onde se mantêm tendência da “Morena Iluminada”, porém agora com tons ligeiramente mais quentes. Nesta estação retornam as tonalidades nudes, tanto para marrons quanto para loiros. Também ficando lindo nos ruivos, ainda em alta com efeitos mechados ou no ruivo natural.

Os coloridos expressivos ganham espaço, aparecendo do meio para as pontas como um toque de cor. Fazendo a cabeça das mais discretas às mais ousadas em tons de lilás, azul, rosa ou amarelo.

Nos cortes, as coleções apresentam alternativas para todos os gostos, e não mais demarcam comprimento. Porque tendência é aquilo que fica bem para a mulher. Aposte nas texturizações, trazendo leveza, movimento e aliviando o calor.

“Cor e cortes definidos é só correr para o litoral. Mas calma, alguns cuidados na manutenção dos fios são essenciais para garanti-los saudáveis no ano que segue. Proteja seus cabelos com shampoo e condicionador próprios para as suas necessidades. Inclua em sua rotina um tratamento de Hidratação semanal e aposte ainda em um finalizador com proteção térmica. Estes cuidados básicos irão defender suas madeixas das agressões do sol, cloro e água salgada. Agora sim, pode botar a cara no sol”, explicou o especialista.