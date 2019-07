Em um pasto verdejante e isolado na Mountain Horse Farm, uma pousada de 13 hectares na região dos Lagos Finger, em Nova York, Bella, de 3 anos, e Bonnie, de 2, são as vacas mestiças highlander-angus que oferecem terapia baseada em animais. O “aconchego com vaca” convida à interação com os animais da fazenda por meio de escovações, carinhos ou conversas sinceras com os bovinos.

Deixe seu comentário: