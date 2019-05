Terremoto de magnitude de 8,1 graus atinge Peru

Um terremoto de magnitude 8,1 graus na escala Richter afetou o Peru na madrugada deste domingo (26). O abalo sísmico ocorreu no distrito de Lagunas, província de Alto Amazonas, no Noroeste do Peru, segundo o Instituto Geofísico do Equador.

Dos fenômenos do tipo já registrados, ele está no segundo grupo dos mais fortes. Com isso, o sismo foi sentido em diversas regiões do país, inclusive na capital Lima. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o “forte terremoto” foi “provavelmente sentido em várias partes do Brasil”, inclusive em Manaus (AM).

O Google divulgou uma imagem que mostra as regiões que o terremoto atingiu:

Pelo Twitter, o presidente do Peru, Martín Vizcarra pediu calma a todos cidadãos e informou que o Centro de Nacional de Operações de Emergência está avaliando as zonas afetadas.

El fuerte movimiento telúrico ocurrido esta madrugada se sintió en varias regiones del país. Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El @COENPeru viene monitoreando y evaluando la situación. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) May 26, 2019

