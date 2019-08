Tetê, ex-Grêmio, vive expectativa pela 1ª disputa de Liga dos Campeões: “Experiência incrível”

*Valéria Possamai

Negociado com o Shakhtar Donetsk nesta temporada, Tetê, destaque na base do Grêmio, vive um novo momento na carreira. Aos 19 anos, o jovem vive a expectativa pela primeira disputa de uma Liga dos Campeões. E, nesta quinta-feira, o jogador conheceu os adversários que terá pela frente. O time ucraniano ficou no Grupo C ao lado de Manchester City, Dínamo Zagreb e Atalanta.

“É um grupo bem difícil, mas interessante. Vamos encarar um dos favoritos da competição, o Manchester City de Guardiola, que é o atual campeão inglês. Também teremos jogos muito complicados contra a Atalanta e o Zagreb, equipes emergentes na Europa. Tenho certeza que podemos brigar pela classificação”, declarou Tetê.

Em seis meses na Ucrânia, o Furacão Tetê, como ficou conhecido na base, já desponta com bons números e dois títulos. Além disso, soma dois gols decisivos na final da Taça da Ucrânia e um gol no clássico contra o Dínâmo de Kiev.

Números de Tetê:

13 jogos

11 vitórias

87,17% de aproveitamento

747 minutos em campo

6 gols

Média de gol: 0,72 a cada 90 minutos.

Títulos: Campeonato Ucrâniano e Taça da Ucrânia

Agora, a Liga dos Campeões surge como uma nova oportunidade para o jovem demostrar o futebol, e o atacante sabe que terá grande desafios pela frente. O cabeça de chave do grupo e grande favorito é o poderoso Manchester City, bi-campeão da Premier League. “Será uma experiência incrível, mas também um grande desafio. O City é uma das melhores equipes do mundo, tem um elenco e um treinador espetaculares. Mesmo assim, tenho certeza que iremos nos preparar bem para competir de igual pra igual com este grande time”, declara o jogador.

estagiária sob supervisão de Marjana Vargas