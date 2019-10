A temporada 2019 da série “Concertos Banrisul para Juventude” tem duas apresentações nesta terça-feira, às 10h e 15h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), no Centro Histórico de Porto Alegre. No total, mais de 700 alunos de escolas públicas assistirão à Orquestra de Câmara da casa, além de saber em detalhes como funciona esse tipo de formação instrumental.