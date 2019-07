Theresa May se reuniu nesta quarta-feira (24) com a rainha Elizabeth II para apresentar formalmente sua renúncia ao cargo de primeira-ministra. O encontro ocorreu antes da ida de Boris Johnson, que sucede May no cargo, ao Palácio de Buckingham, quando ele foi convidado pela rainha a formar um novo governo. Antes da reunião protocolar no palácio, May fez seu último discurso.

