Tiririca gastou neste ano R$ 57.800 de sua cota parlamentar com passagens aéreas para o Ceará, seu estado natal, embora ele tenha sido eleito por São Paulo. De acordo com o sistema da Câmara, foram 54 viagens entre os aeroportos de Brasília e Fortaleza registradas de janeiro até agora. Apenas 5% dos gastos com passagens foram usados para pagar bilhetes para o estado que o elegeu.

