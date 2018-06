Tite testou Neymar como centroavante, que foi para o comando do ataque com Fernandinho no lugar de Gabriel Jesus

Tite pode ir para o tudo ou nada para levar o Brasil para as oitavas de final do Mundial. O treinador ousou no treino desta segunda-feira (25) e testou Neymar como centroavante da Seleção Brasileira. A mudança pode ser colocada em prática na partida contra a Sérvia, quarta-feira, em Moscou, valendo a permanência na Rússia. As informações são do jornal O Globo.

Foi uma ousadia conservadora, é bem verdade. Neymar foi posicionado como homem de área porque Fernandinho entrou no lugar de Gabriel Jesus. Nas imagens da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o primeiro aparece entre os titulares. Já o segundo, entre reservas. Com isso, o meio de campo ganhou três volantes: além do jogador do Manchester City, atuaram na ativada tática Paulinho e Casemiro.

Outra novidade no treino foi Danilo. O lateral-direito correu no gramado. Ele se recupera de lesão muscular na região dos glúteos e está fora da partida contra a Sérvia. Já Douglas Costa seguiu em tratamento.

Escolha

Tite fez sua escolha. Ao deixar fora da Copa um centroavante mais clássico, apostou todas suas fichas em Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Na dificuldade que os dois têm encontrado para marcar na Rússia, ele estuda alternativas para o jogo contra a Sérvia, inclusive escalar Neymar dentro da área. Mas um jogador para fazer o que Harry Kane e Lukaku estão fazendo no Mundial, ele não terá à disposição.

O treino desta segunda-feira em Sochi sinalizou que, dentro do quarteto ofensivo da Seleção, a ponta mais fraca é Jesus. O camisa 9 foi sacado para o treinador observar Fernandinho no meio. O motivo para ele ser o escolhido para sair do time e não Coutinho, Willian e Neymar diz muito sobre o desempenho do jogador na Copa até aqui.

Gabriel Jesus passou em branco nas duas partidas, muito pela dificuldade que tem tido para finalizar. A bola tem chegado, até mais do que chegaram para Kane e Lukaku em duas rodadas do Mundial. O problema é que ele não consegue espaços para o arremate. Foram apenas três finalizações na Copa, contra cinco do belga e seis do inglês. A diferença de porte físico do brasileiro em relação aos outros dois pode explicar o contraste.

Diante das dificuldades para jogar na grande área, Gabriel Jesus tem se movimentado para se tornar opção de passe. Comparado com os dois, foi quem já conseguiu aparecer em mais lugares diferentes do campo. O problema é que, com isso, fica mais distante do gol adversário e, consequentemente, com mais dificuldades para finalizar.

Não é que Gabriel Jesus não seja capaz de atuar contra os zagueiros de melhor nível no mundo – seu desempenho na Premier League é a prova do contrário. O problema é que no time de Pep Guardiola ele é o responsável pelo último toque, as bolas geralmente chegam ao atacante já preparadas para a finalização, algo que ele faz muito bem. Na Seleção, as que chegaram não foram tão boas.

Do desempenho contra a Suíça à partida diante da Costa Rica, Gabriel Jesus mostrou evolução, mas ainda está abaixo do que a Seleção precisa e do que ele se acostumou a mostrar desde que foi convocado pela primeira vez por Tite – a perda da artilharia do Brasil desde que o técnico assumiu para Neymar é um retrato disso.

Depois da estreia no Mundial, Gabriel Jesus mostrou certo incômodo ao ser perguntado na zona mista se estaria se sentindo isolado no ataque da Seleção. Com o peso de ser o camisa 9 da seleção na Rússia, preferiu sair pela tangente.

“Cara… Acho que se trata do Brasil. Eu venho me dedicando, trabalhando, sempre sou acionado. Igual hoje, fui acionado. Infelizmente, não consegui fazer o gol. Acho que só faltou o gol mesmo.”

Tite chegou a convocar Willian José para os últimos dois amistosos antes da convocação final para a Copa, contra Rússia e Alemanha. Foi uma última tentativa de ter um centroavante mais tradicional, de maior presença de área, força física e estatura para as jogadas aéreas. Porém, não chegou a colocá-lo em campo nas partidas. Restou para o atacante da Real Sociedad, da Espanha, ficar na lista de suplentes da Seleção.

