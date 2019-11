Em sessão administrativa na tarde dessa segunda-feira, o Órgão Especial do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) deliberou sobre a promoção de dois magistrados de carreira, por critérios de mérito e antiguidade. Foram promovidos a desembargador e desembargadora, respectivamente, os juízes de Direito Volcir Antonio Casal e Maria Thereza Barbieri.