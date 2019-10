Está aberto até sexta-feira o processo seletivo de estagiários de nível superior no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). O objetivo é a formação de cadastro de reserva para vagas em Porto Alegre, tanto na Comarca (Foro Central e Regionais) quanto nas unidades de 2º Grau de jurisdição). A prova (on-line) está prevista para o dia 12 e as inscrições devem ser feitas por meio do site www.tjrs.jus.br.