Tony Stark Ã© mentor do Homem-Aranha em 1Âº trailer do novo filme; assista

A improvável amizade entre Tony Stark, o Homem de Ferro, e Peter Parker é o grande destaque do primeiro trailer de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, novo filme do personagem da Marvel. Agora interpretado por Tom Holland, o aracnídeo recebe conselhos e advertências de Robert Downey Jr., que já tinha prometido uma participação especial na produção.

Holland estreou o figurino do personagem no filme “Capitão América: Guerra Civil”, longa que marcou a parceria entre a Sony, estúdio detentor dos direitos das tramas do herói adolescente, e a Disney, dona de boa parte do elenco da Marvel, inclusive “Os Vingadores”.

O grupo formado por Thor, Capitão, Homem de Ferro e Hulk, aliás, é citado no trailer. Ao que tudo indica, o filme continuará logo após os eventos de “Guerra Civil”, quando o Homem-Aranha é recrutado por Tony Stark e ganha do bilionário o característico uniforme azul e vermelho.

“Homem-Aranha: De Volta ao Lar” está previsto para estrear em julho de 2017. Confira abaixo a versão nacional do trailer e, em seguida, a prévia americana, em que aparecem cenas do cotidiano do herói na escola:

