O JTGE (Juizado do Torcedor e Grandes Eventos) atendeu cinco ocorrências no jogo entre Inter e Fluminense, disputado na tarde de domingo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A maioria dos casos envolveu flagrantes de torcedores portando “soqueiras” (instrumento contundente que potencializa agressões). Alguns deles já têm antecedentes criminais e responderão a processo.