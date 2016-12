Torre do Big Ben, em Londres, Ã© fechada para reforma de trÃªs anos

O Big Ben, situado em Londres (Inglaterra), foi fechado na sexta-feira (16) para uma reforma que deve durar três anos e custará £ 29 milhões (R$ 121 milhões).

Os trabalhos começarão em 2017, com o objetivo de evitar que o relógio mais famoso do mundo pare de funcionar de repente devido a problemas estruturais, incluindo vazamentos e grandes rachaduras.

Big Ben é o apelido dado ao Grande Sino do relógio situado na torre do Palácio de Westminster – sede do Parlamento britânico –, cujo nome oficial é Elizabeth Tower (Torre de Elizabeth). No entanto, Big Ben passou a ser usado para se referir tanto ao relógio em si quanto à própria torre.

Com a reforma, o sino deve ficar em silêncio por pelo menos seis meses, mas a Elizabeth Tower só será reaberta em 2020. Em seus 157 anos de vida, o Big Ben se calou em pouquíssimas ocasiões, uma delas em 1976, quando ficou nove meses sem funcionar devido a graves danos no mecanismo do relógio.

