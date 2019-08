Trensurb amplia número de viagens durante a Expointer

A Trensurb vai disponibilizar mais viagens durante a Expointer. que acontece em Esteio, entre os dias 24 de agosto e 1° de setembro. Vão ser inseridos 135 horários adicionais nos fins de semana. Já de segunda a sexta-feira, o cronograma segue normal.

Nos sábados, a empresa acrescentará 46 viagens, que ao todo totalizarão 245. Já no domingo, vão ser ofertadas mais 89 viagens, passando do total de 147, para 236.

Além disso, as estações Mercado, Canoas e São Leopoldo estarão vendendo ingresso para a feira. Para facilitar o deslocamento dos interessados para o evento, a Trensub reforçará o time de funcionários e também da segurança metroviária. No local, vão ser colocados cordões de isolamento para auxiliar as pessoas até o acesso da Estação Esteio.

Nestes dois próximos finais de semana de evento, não será permitido aos passageiros que transportem bicicletas na linha até Esteio.

Na Expointer em 2018, mais de um milhão de pessoas usaram o transporte metroviário.

Deixe seu comentário: