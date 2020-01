Porto Alegre Trensurb transportou 48 milhões de passageiros em Porto Alegre e na Região Metropolitana em 2019

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

O mês de agosto foi o mais movimentado nas estações da Trensurb

No ano passado, a Trensurb transportou 48.055.364 passageiros em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o que equivale a uma média de 4.004.614 usuários por mês. A média de passageiros transportados por dia útil foi de 160.343. Em 2018, haviam sido transportados 51.751.903 passageiros.

O mês foi o mais movimentado nas estações da Trensurb, com 4.371.332 embarques e uma média de 166.678 usuários transportados por dia útil.

O recorde de passageiros transportados em um único dia em 2019 foi alcançado em , data do clássico Gre-Nal pela final do Campeonato Gaúcho disputado na Arena, perto da estação Anchieta. Na ocasião, 184.355 usuários embarcaram no metrô.

As estações que registraram, em 2019, o maior número de embarques no metrô foram Mercado (7.534.449), Canoas (4.587.588), Sapucaia (3.894.259), Rodoviária (3.642.061) e Mathias Velho (3.258.333).

Aeromóvel

No ano passado, 964.460 passageiros utilizaram a linha metrô-aeroporto do aeromóvel, operada pela Trensurb. A média foi de 2.987 usuários por dia útil. No ano anterior, 1.002.358 passageiros haviam usado o modal.

