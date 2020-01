Rio Grande do Sul Três pessoas são presas com 93 quilos de maconha em Carazinho

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

O trio foi encaminhado à Polícia Civil para registro do flagrante por tráfico de drogas. Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta quarta-feira (15), em uma ação conjunta, equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar e do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) apreenderam 93 quilos de maconha, prenderam dois homens e aprenderam um adolescente por tráfico de drogas.

A equipe do CRBM em Nonoai recebeu a informação de que dois automóveis suspeitos de transporte de ilícitos, com placas do Paraná, estariam transitando pela ERS 324 em direção a Sarandi. Foram acionadas as equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar dos municípios da região para auxiliarem na localização dos veículos.

Momentos depois, um Classe A foi localizado por uma equipe da Brigada na BR 386, transitando entre Sarandi e Carazinho. O veículo foi abordado e estava carregado com tabletes de maconha, que totalizaram 93 quilos. O motorista foi preso.

Os policiais continuaram as buscas e mais tarde localizaram o outro veículo suspeito, um Ômega, transitando na BR 386 em Sarandi. O carro foi abordado pela PRF e, após diligências, foi constatado que era o batedor do Classe A, com objetivo de avisar sobre a presença da polícia na rodovia. O motorista e um passageiro adolescente foram presos.

O trio foi encaminhado à Polícia Civil para registro do flagrante por tráfico de drogas.

