Treze mil alunos da rede municipal de ensino deverão visitar a Feira do Livro de Porto Alegre

Cerca de 13,5 mil estudantes da rede municipal de ensino deverão visitar a 65ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, aberta na sexta-feira (1º), na Praça da Alfândega. A Smed (Secretaria Municipal de Educação), que terá atividades para o público do maior evento literário do estado, garantiu os recursos para a locação de três ônibus para cada escola da rede. Até 17 de novembro, irão ao local alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Por meio da biblioteca própria e do programa Redes pela Leitura – que reúne as ações da política de leitura da secretaria –, a Smed programou atividades que ocorrerão no estande da prefeitura, das 14h às 19h, abertas a todos os visitantes. Neste domingo (03) haverá distribuição de livros do programa Livro Andarilho e ações de educação musical para crianças, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira (08) além da distribuição gratuita de livros, o espaço promoverá oficinas de papel, com demonstração da técnica de produção de papel artesanal. No dia 14, a comissão permanente de catalogação da rede de bibliotecas da prefeitura estará no estande para a exibição ao público do catálogo on-line das 13 bibliotecas municipais.

São cinco escolares, quatro especializadas e quatro públicas, que reúnem um acervo de 72.073 títulos e 97.789 exemplares. Também está programada a doação de livros provenientes da rede. A participação se encerra no dia 16, novamente com a distribuição de livros do projeto Livro Andarilho.