Prosseguem até as 18h desta quinta-feira as inscrições para estagiários de Direito (área de Análise Processual) no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em Porto Alegre. As provas serão aplicadas no dia 29 (14h30min), na sede do órgão e os resultados devem sair até 10 de janeiro, com início da atividade no mês seguinte. Informações e inscrições no site www.www.trf4.jus.br.