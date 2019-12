Notas Capital TRF-4 suspende sentença contra prefeito

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) acolheu um recurso do prefeito de Santana do Livramento, Solimar Gonçalves, suspendendo a sentença de perda dos direitos políticos por três anos, em processo onde é acusado de improbidade administrativa. Para a desembargadora Vívian Caminha, há risco de dano com difícil reparação, que impediria sua candidatura à reeleição em 2020.

