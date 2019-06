Neste domingo (09), o Casa Azul abre os salões para promover uma grande festa junina. A ideia é receber o público neste clima quente dos arraiais com muito quentão, cervejas, drinks e comidas típicas além de uma atração especialmente escolhida para homenagear o cancioneiro nordestino. O evento tem entrada gratuita e tem início às 16h.

Quem assume a programação musical é a banda Triozinho da Silva, que sobe ao palco às 21h e apresenta um show repleto de baião, xote e xaxado para o público dançar bastante a noite inteira. A banda, que é formanda por Rafa Rodrigues (vocal, violão e triângulo), Pablo Martins (vocal, violão e triângulo) e Felipe Santos (zabumba), conta ainda com a participação especial de Matheus Kléber (sanfona).

No repertório do show, clássicos da música nordestina conhecidos na voz de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Jacinto Silva, Bezerra da Silva, Anastácia, Gilberto Gil, Novos Baianos, Trio Nordestino, entre outros artistas.

Serviço:

O que: Triozinho da Silva é a atração da Festa Junina do Casa Azul neste domingo (09)

Quando: Domingo (09), à partir das 16h / Show às 21h

Onde: Casa Azul (R. Lima e Silva, 912 – Cidade Baixa)

Ingresso: Entrada gratuita.

