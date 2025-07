Dicas de O Sul Porto Alegre será palco de evento gratuito sobre literatura infantil neste sábado

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

O evento propõe uma conversa sobre o poder da leitura, do brincar e da imaginação no desenvolvimento das crianças Foto: Divulgação

As escritoras Cleonice Bourscheid e Clarice Bourscheid participam de um encontro especial sobre literatura infantil no próximo sábado (19), das 15h às 17h, na Livraria Paisagem, localizada no 2º andar do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80, Porto Alegre).

A programação é gratuita e para todas as idades. Com curadoria da escritora e psicopedagoga Laura Rangel, da Roda de Leituras, o evento propõe uma conversa sobre o poder da leitura, do brincar e da imaginação no desenvolvimento das crianças — especialmente em tempos de excesso de telas e afastamento da natureza.

Durante a atividade, o público poderá conhecer o processo criativo das autoras, que vêm se dedicando à escrita de obras voltadas à infância, com forte conexão com a natureza, a poesia do cotidiano e os saberes ancestrais.

Obras como O Veleirinho e o Navio, A Araucária e o Ipê Amarelo, Curumim, Passa, passa, passarinho, Piquenique no Jardim, Alice na Janela, Vovô, Vicente e o Vento, entre outras, abordam com delicadeza temas como amizade, imaginação, pandemia e preservação do meio ambiente.

Além do bate-papo com as autoras, haverá contação de histórias para encantar crianças e adultos.

2025-07-14